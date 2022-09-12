Для экс-зампрокурора Нурлата снова запросили 9,5 года «строгача» с конфискацией телефона

9,5 года колонии строгого режима за 14 взяток — такое наказание для бывшего зампрокурора Нурлатского района Евгения Сергеева предложила гособвинитель Альбина Исхакова на прениях в Альметьевском горсуде. По данным «Реального времени», также сторона обвинения настаивает на лишении отступника права занимать должности в органах власти в течение 8 лет и классного чина «младший советник юстиции».



Кроме того Исхакова просила суд о конфискации в пользу государства орудия преступления — мобильного телефона подсудимого и взыскании в бюджет размера всех полученных взяток. По версии обвинения, всего взяткодатели в 2018—2020 годах передали свыше 1 млн рублей, из которых Сергеев оставил себе 665 тысяч, поделившись остальным с посредником.

Бывшего водителя Нурлатской прокуратуры Сергея Яманова старший помощник Альметьевского прокурора предложила наказать 5 годами колонии общего режима — за посредничество одной взятке и мошенничество. Его преследование по другим фактам посредничества взяточничеству ранее прекратили за деятельным раскаянием.

Отметим, такие же сроки наказания этим фигурантам сторона обвинения запрашивала в Черемшанском райсуде — процесс закончился в декабре 2021-го посадкой Сергеева на 7 лет и условным сроком со штрафом в 1 млн рублей для Яманова. Однако в мае 2022-го Верховный суд РТ отменил этот приговор ввиду процессуальных нарушений. В частности, аудиоверсия итогового решения разошлась с бумажным вариантом за подписью судьи. При этом апелляционная инстанция сочла нужным оставить Сергеева под стражей, хотя до приговора он находился под домашним арестом.

Позиция защиты в новом процессе осталась прежней. Бывший зампрокурора Нурлата по-прежнему признает факты незаконного получения денежных средств, но не согласен, что это были взятки. Сергеев утверждает, что получал их обманом, заведомо предполагая решение суда и никоим образом не корректирую свою позицию в качестве гособвинителя по уголовным делам.

Яманов в Альметьевском суде показаний не давал, лишь подтвердил оглашенные протоколы допросов в СК и полное признание вины. Его адвокат по назначению в прениях просила не назначать реальный срок с учетом частичного погашения ущерба по эпизоду мошенничества, помощь следствию и тяжелобольного ребенка подсудимого.

Защитниками Сергеева в Альметьевском суде вновь выступили бывшие сотрудники надзорного ведомства. По мнению адвоката Камиля Даишева, «показательная порка» их клиента преподносится как пример принципиальности в борьбе с коррупцией, но «при этом не имеет под собой правовых оснований и отчасти дискредитирует саму правоохранительную систему».

Адвокаты экс-сотрудника прокуратуры считают обвинение во взятках необоснованным и не нашедшим доказательства в суде. «Не получилось у тандема прокуратуры и следствия подогнать показания всех свидетелей — так называемых взяткодателей — под нарисованные показания Яманова. Все свидетели показали — денежные средства Яманову давали за смягчение наказания судом (а не мягкую позицию гособвинителя Сергеева, — прим. ред.)», — заявил в прениях адвокат Камиль Монасыпов.

30 сентября суд предоставит обвиняемым возможность выступить с последним словом.