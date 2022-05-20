Верховный суд Татарстана отменил приговор о взятках зампрокурора Нурлата

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сенсационное решение по коррупционному делу бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева и экс-водителя той же прокуратуры Сергея Яманова только что вынес Верховный суд Татарстана. Он отменил приговор и постановил вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции, передает с заседания журналист «Реального времени».

Одним из оснований для суда апелляционной инстанции стал ряд расхождений аудиопротокола приговора с его текстовой версией, на которые указали два адвоката экс-силовика. Сам Сергеев в судах двух инстанций просил считать его не взяточником, а мошенником. Защитники Камиль Монасыпов и Камиль Даишев поддерживали его позицию.

Второй осужденный и его адвокат итоговое решение Черемшанского райсуда Татарстана не оспаривали.

Тогда как прокуратура Татарстана настаивала на ужесточении наказания для Сергеева и Яманова — предлагала заменить последнему условный срок реальным, а еще обратить в доход государства ранее изъятый у зампрокурора мобильный телефон, как орудие преступления. Также гособвинитель Аида Шайдуллина требовала в суде отмены частного постановления в адрес прокуратуры Татарстана.

Напомним, в декабре 2021-го Черемшанский райсуд республики наказал Сергеева 7 годами колонии общего режима, признав виновным в серии из 13 взяток и одно покушение на взятку — за мягкую позицию гособвинения в интересах фигурантов уголовных дел и лояльность к предпринимателям, бизнес которых стал предметом прокурорских проверок. Также его лишили классного чина и права занимать должности в органах власти в течение трех лет после отсидки.

За посредничество взяткам шефа и мошенничество экс-водитель прокуратуры Сергей Яманов получил условный срок в 2,5 года с испытательным сроком в 3,5 года и штрафом в 1 млн рублей. А еще рассрочку по его выплате в 40 месяцев.



Расследованием этого дела занимались сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Всего им удалось выявить факты передачи денег на 1 млн рублей.

В заседаниях апелляционной инстанции Сергеев участвовал из камеры в бугульминском СИЗО-3. Яманов присутствовал лично.

«Прошу приговор в отношении меня отменить. Направить дело на новое рассмотрение», — говорил сегодня в заключительном слове осужденный экс-заместитель прокурора. Также он просил учесть наличие двух малолетних детей в его семье и новую беременность супруги и заменить меру пресечения на домашний арест. В этой части суд при отмене приговора отказал — продлил Сергееву срок в СИЗО до 20 июля, а Яманову избрал подписку о невыезде.

Также в апелляции было отменено частное постановление суда в адрес прокуратуры.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».