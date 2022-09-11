В Татарстане в начале недели потеплеет до +17 градусов

В Татарстане в начале недели ожидается потепление до +17 градусов. Осадков не прогнозируется, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

В понедельник, 12 сентября, существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью похолодает до +2..+7 ˚C, на почве и в воздухе местами заморозки до -1 ˚C. Днем потеплеет до +12..+17 ˚C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

13 сентября, во вторник, также прогнозируется до +12..+17 ˚C днем. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..+7 ˚C, на почве в низких местах возможны слабые заморозки.



Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.



В Гидрометцентре республики ранее объясняли, что очень холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связана с влиянием обширного тропосферного циклона. Впервые в этом сезоне в отдельных районах республики выпала так называемая ледяная крупа, обратили внимание синоптики.



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Татьяна Леухина