Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за заморозков до -1 градуса в понедельник

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром 12 сентября местами на территории Татарстана ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Гидрометцентре Татарстана ранее объясняли, что очень холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связаны с влиянием обширного тропосферного циклона. Впервые в этом сезоне в отдельных районах республики выпала так называемая ледяная крупа, обратили внимание синоптики.



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Татьяна Леухина