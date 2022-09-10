В Татарстане провели 7,2 миллиона исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

С начала пандемии в Татарстане провели 7 248 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Охват тестированием в Татарстане за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 226,85 исследования. Все республиканские лаборатории полностью обеспечены диагностическими тестами, заверили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

На сегодняшний день Татарстан относится к среднему уровню системы охвата населения лабораторными исследованиями на COVID-19. В республике проводится не менее 200 тестов на 100 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 162 127 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 152 176 жителей республики, умерли 2 003 человека.

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Татьяна Демина