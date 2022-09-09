В Заинском районе Татарстана развернули инфекционный госпиталь

В понедельник, 5 сентября, на базе инфекционного отделения Заинской ЦРБ развернули временный инфекционный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Мощность временного госпиталя — 10 коек. Инфекционное отделение расположено в отдельно стоящем здании, там есть палаты боксированного и полубоксированного типов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что в республике по состоянию на 5 сентября развернули 915 коек для больных COVID-19. Резерв свободных коек составляет 7,4%.



Ведомство ежедневно проводит мониторинг количества занятых коек во временных инфекционных госпиталях. Для борьбы с COVID-19 задействовано 18 медицинских организаций в пяти территориальных округах.

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Татьяна Леухина