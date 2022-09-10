В Нижнекамске появились детские вакцины от гриппа

В поликлиники Нижнекамска поступили детские вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

На сегодняшний день вакцину от гриппа смогли получить более полутора тысяч несовершеннолетних. Прививку от гриппа можно делать детям уже с 6 месяцев.

Дети, которые находятся в образовательных учреждениях — детских садах и школах — будут прививаться в своих дошкольных и учебных организациях с письменного согласия родителей. Остальные могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства — для этого нужно обратиться к своему педиатру.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в городе продолжается вакцинация детей от коронавируса. На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили 214 подростков.

В поликлиники Казани поступила вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная российского производства «Ультрикс Квадри». Прививку можно сделать детям с 6-месячного возраста и беременным женщинам в третьем триместре.



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Илина Хакимова