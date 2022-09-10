В Казани продается футбольный мяч с автографами всей команды «Рубина»

В Казани на сайте частных объявлений «Авито» за 10 млн рублей продается мяч с автографами всей футбольной команды «Рубина» с матча на стадионе «Камп Ноу» с «Барселоной».

Фото: avito.ru

Казанский «Рубин» выиграл матч группового этапа Лиги чемпионов у испанской «Барселоны» со счетом 2:1 на испанском стадионе «Камп Ноу» в 2009 году. Автору объявления удалось не только увидеть судьбоносной матч в живую, но и попасть в раздевалку чемпионов и взять автографы у всей казанской футбольной команды. Теперь он продает футбольный мяч за 10 млн рублей.

В тогдашний состав команды «Рубина» входили Рыжиков, Салуквадзе, Шаронов, Навас, Ансалди, Калешин, Семак (Муравски,43), Нобоа, Рязанцев (Касаев, 84), Карадениз (Попов, 90), Домингес. Тренером казанского клуба на тот момент был Курбан Бердыев.

Пять лет назад «Рубин» пережил коренную перестройку. В Казань был приглашен испанский тренер и появился целый ряд иностранных футболистов. Изучая дальнейшее развитие событий, нельзя сказать, что тренер и приглашенные им и под него игроки оказались неоцененными только в Казани.

Илина Хакимова