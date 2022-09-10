В Татарстане информационную систему «Мои субсидии» модернизируют за 27,5 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Информационную систему «Мои субсидии» модернизируют по заказу «Центра цифровой трансформации Татарстана» за 27,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер компания опубликовала на сайте госзакупок.

Система предназначена для цифровизации процессов оказания государственной поддержки органами власти и местного самоуправления Татарстана. В ее цели и задачи входят: сокращение времени на подачу и обработку заявки на предоставление государственной поддержки по сравнению с бумажным вариантом, наличие у пользователя информации о доступных субсидиях, повышение эффективности государственной поддержки, учет пользователей, подбор субсидии на основе доступных знаний о пользователе, расчет предварительно одобренной суммы.

Фото: Максим Платонов

Платформа состоит из нескольких модулей и разделов. Исполнителю предстоит модернизировать функционал трех из них: «Шаблонизатора», «Отчетности», «Печатных форм». Также планируется обновить «Личный кабинет», процессы согласования заявок и реализовать интеграцию с цифровой платформой МСП (малое и среднее предпринимательство).

Изменения, вносимые в систему, не должны нарушать ее действующие характеристики и функционал. Кроме того, исполнитель обязуется одновременно отражать их в документации.

В Татарстане уже модернизировали несколько других информационных систем. Среди них «Электронное образование», «Я-строю», систему кадрового состава госслужбы и социальный регистр населения.

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Елизавета Пуншева