Главное о коронавирусе на 9 сентября: в Казани вновь начнут прививать у метро, появление новых штаммов от зверей

Фото: Людмила Губаева

Исследование: только каждый двадцатый казанец всерьез боится новой волны коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 689 случаев заражения коронавирусом. На 9 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 162 127. Выздоровели за весь период 152 176 человек, за минувшие сутки — 314. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — двое. Госпитализировали еще 93 человека.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что в республике привиты от коронавируса уже более 6 320 подростков. По его словам, вакцинация проводится в штатном режиме. Сама прививка делается в медицинских организациях с помощью препарата «Спутник М».

С понедельника, 12 сентября, в Казани можно будет сделать прививку от гриппа и коронавируса у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Пункты будут работать с 8.00 до 19.00, перерыв — с 13.00 до 14.00. Любой желающий может сделать прививку вакцинами «Совигрипп» и «Спутник V» (в том числе интраназально) от гриппа и коронавируса соответственно. Напомним, что год назад подобные пункты вакцинации уже работали у метро Казани, но из свернули 8 сентября в связи с наступлением холодов.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), лишь один из 20 казанцев всерьез боится новой волны коронавируса. При этом каждый третий (34%) немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 61% совсем не боится этого вируса.

Фото: realnoevremya.ru

В целом с 5 сентября вакцинацию от COVID-19 интраназальным способом прошли 1 922 татарстанца. На сегодня это можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».

В Свердловской области ликвидировали оперштаб по борьбе с распространением коронавируса

За последние сутки в России выявили 52 106 новых случаев коронавируса, выздоровели 51 086 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 960 295 человек, а выздоровевших — до 18 977 695. Госпитализировали за сутки 3 621 человека.



Умерли 96 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 165 человек.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 308,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 248 тыс. за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 206 человек.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил возможность появления новых опасных вариантов коронавируса. При этом пока новых штаммов нет.

Также он заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России достигла пика, ее спад будет наблюдаться в сентябре.

В Вологодской области с 12 сентября вновь заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Они откроются в торговых центрах, гипермаркетах и спорткомплексах Вологды и Череповца.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал об особенностях штамма «омикрон»: «Вот эта форма значительно реже вызывает поражение легких. Это удивительно, то есть интоксикация может быть очень сильная, а поражение легких значительно реже. Мы знаем, что основные проблемы с летальностью, c инвалидизацией — как раз были связаны с предыдущими штаммами, с поражением легких».

В Свердловской области ликвидировали оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, который создали 18 марта 2020 года. Главой оперштаба был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: gubernator96.ru

На Ставрополье заработали кол-центры при поликлиниках из-за роста заболеваемости COVID-1. По информации Минздрава региона, на амбулаторном лечении на Ставрополье в настоящий момент находятся около 3,4 тыс. пациентов.

В КНДР проведут вакцинацию от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 607 456 751 раз, 6 510 643 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 118 482). На второй строчке — Индия (44 484 729, на третьей — Франция (34 879 822), на четвертой — Бразилия (34 477 539), на пятой — Германия (32 422 084).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 049 749). За ними следуют Бразилия (684 425), Индия (528 121), Россия (377 273, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 652).



За время пандемии было сделано 12 187 099 520 инъекций вакцин против коронавируса.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении провести вакцинацию населения от коронавируса этой осенью: «В мае и июне прошла эпидемия зловредной инфекции. Считается, что уровень сформированных антител среди населения упадет в октябре. Поэтому следует ответственно провести вакцинацию».

Телеканал CNN сообщил о смерти своего первого главного экс-телеведущего Бернарда Шоу. Ему было 82 года, он умер от пневмонии, которая развилась после COVID-19.

Фото: en.wikipedia.org

Аргентинские ученые обнаружили штамм коронавируса «гамма» у больших волосатых броненосцев, в США у белохвостых оленей нашли варианты «альфа» и «гамма». Обе находки были сделаны в то время, когда среди местных людей циркулировал штамм «омикрон», вытеснивший все предшествующие варианты. Теоретически, животные могут заразить людей, переболевших «омикроном», более ранними подвидами коронавируса, пишут «Известия»

Дарья Пинегина