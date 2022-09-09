В Татарстане от COVID-19 вакцинированы более 6 тысяч подростков
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что в республике привиты от коронавируса уже более 6 320 подростков. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, вакцинация проводится в штатном режиме. Сама прививка делается в медицинских организациях с помощью препарата «Спутник М».
За четыре дня назальной вакциной «Спутник V» привились 940 казанцев.
Вакцинацию начали с 5 сентября. Привиться таким способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».
Также привиться назальной вакциной теперь можно в поликлиниках НЦРМБ.
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