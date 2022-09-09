Исследование: каждый двадцатый казанец всерьез боится новой волны коронавируса

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), лишь 1 из 20 казанцев всерьез боится новой волны коронавируса. При этом каждый третий (34%) немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 61% совсем не боится COVID-19.

Опрошенные казанцы старше 45 лет испытывают более сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты в возрасте до 34 лет — 9% против 4%. Тех, кто немного боится, больше среди женщин — 40% против 26%, тогда как о полном отсутствии опасений чаще сообщали мужчины — 67% против 55%.

Тех, кто совсем не боится новой волны коронавируса, больше среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей (75%). Респонденты, не вакцинированные от COVID-19, гораздо чаще привитых говорили, что совсем не опасаются COVID-19 — 66% против 61%.

Также исследователи сообщили, что опрошенные из разных городов относятся к заболеванию по-разному. О сильном страхе чаще сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, реже — Новосибирска. По сравнению с мартом этого года возросло и число тех, кто боится, и число тех, кто лишь немного опасается коронавируса (на 2 и на 7 процентных пункта соответственно).

Фото: realnoevremya.ru

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 161 438 случаев COVID-19. Выздоровели за это время 151 862 жителей республики, умерли — 2 003. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Максим Кокунин