Подсанкционным банкам разрешили выполнять валютные обязательства в рублях

Президент России Владимир Путин разрешил подпавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Правительству в течение 10 дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина