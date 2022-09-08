Подсанкционным банкам разрешили выполнять валютные обязательства в рублях
Президент России Владимир Путин разрешил подпавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитана по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательства.
Ранее Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Правительству в течение 10 дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.
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