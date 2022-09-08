В Татарстане стартовали встречи с жителями, чьи дворы будут благоустроены в 2023 году

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане стартовали встречи с жителями, чьи дворы будут благоустроены по президентской программе «Наш двор» в 2023 году. В рамках этого этапа граждане могут ознакомиться с предварительными схемами работ, а также поделиться своим мнением, сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов РТ».

— Принять участие в обсуждении схемы будущего двора важно всем жителям, так как на таких встречах есть возможность задать вопросы архитектору-проектировщику, озвучить свои пожелания и привлечь внимание к проблемам двора, — отметили в фонде.

График встреч доступен на сайте dvor.tatar/docs/ и в социальных сетях программы. Также за 10 дней до встречи управляющая организация будет уведомлять о ней, развешивая объявления у подъездов. В случае отсутствия возможности посетить встречу граждане могут высказать свои пожелания архитектору в течение трех дней после нее через управляющую организацию или соседей, которые будут на собрании.

Фото: Ринат Назметдинов

Уточняется, что перед началом благоустройства каждого двора с жителями проводятся минимум по три встречи. На первой обсуждается предварительная схема благоустройства, а также то, куда можно и нужно вносить изменения с учетом предложений от жителей. На обсуждении присутствуют представители администрации района, сотрудники управляющей организации, архитекторы-проектировщики, также при необходимости приглашаются подрядчики и представитель службы технического надзора.

Архитекторы будут учитывать мнения большинства жителей с учетом существующей застройки, размеров дворовой территории, местонахождения инженерных сетей и других технических особенностей двора. Первые встречи продлятся до конца осени. Затем проектировщики начнут готовить итоговые схемы благоустройства, которые будут презентованы в апреле за три дня до начала строительных работ.

Фото: Ринат Назметдинов

В конце августа в Приволжском районе Казани состоялось открытие дворовых территорий по улице Хусаина Мавлютова, 19, 17а, 17б, построенных по президентской программе «Наш двор». Перед ремонтными работами архитекторы-проектировщики проанализировали территорию и выработали такие проектные решения, чтобы двор отвечал запросам жителей.



Еще неделей ранее руководитель департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов» Арина Петрова рассказала, что дорожные работы во дворах Татарстана по программе «Наш двор» выполнены на 94%. При этом в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском и Ютазинском районах работы уже завершены. Еще в 11 районах их завершение планируется 30 августа.

По ее словам, в настоящее время также проводятся работы по освещению дворов в рамках запланированных объемов 2022 года. Средний процент их выполнения составляет 92%. Срок завершения работ по освещению — 15 сентября.



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Максим Кокунин