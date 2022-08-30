Сегодня в Казани открылся новый двор на улице Хусаина Мавлютова, построенный по президентской программе

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

Сегодня в Советском районе Казани состоялось открытие дворовых территорий по улице Хусаина Мавлютова, 19, 17а, 17б, построенных по президентской программе «Наш двор». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов Татарстана».

Перед ремонтными работами архитекторы-проектировщики проанализировали территорию и выработали такие проектные решения, чтобы двор отвечал запросам жителей.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

Так, из него были убраны бетонные основания гаражей и добавлены 70 дополнительных парковочных мест. Во дворе появились новые пешеходные маршруты и 108 опор освещения. Кроме того, там была проложена деревянная дорожка и пошаговые плиты. Эти решения не нарушают экосистему дубов, которые произрастают на его территории. Рядом с трансформаторной подстанцией располагается дубовая роща, поэтому один из ее фасадов оформили в экостилистике.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

В работу над улучшением придомовой территории включились представители управляющей организации. Рядом располагается библиотека, поэтому во дворе было решено создать зону для чтения и размеренного отдыха. Более того, теперь до библиотеки и парка «Калейдоскоп», что находится по соседству, можно пройти по единой пешеходной сети тротуаров.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

Появилась общественная зона с брусчатым покрытием. Установлена сцена, навесы и скамейки — теперь эта площадка позволит проводить как праздники двора, так и камерные мероприятия для всего района, например, поэтические слэмы.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

Благоустроенный двор в День города и республики представили президенту Татарстна Рустаму Минниханову и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину куратор программы «Наш двор» Арина Петрова, ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов» Вероника Ямилова и архитектор команды администрации Вахитовского и Приволжского районов Лилия Якупова.

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

На прошлой неделе руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов» Арина Петрова рассказала, что дорожные работы во дворах Татарстана по программе «Наш двор» выполнены на 94%. При этом в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском и Ютазинском районах работы уже завершены. Еще в 11 районах их завершение планируется 30 августа.

По ее словам, в настоящее время также проводятся работы по освещению дворов в рамках запланированных объемов 2022 года. Средний процент их выполнения составляет 92%. Срок завершения работ по освещению — 15 сентября.

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Максим Кокунин