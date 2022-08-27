Дорожные работы во дворах Татарстана по программе «Наш двор» выполнены на 94%

Дорожные работы во дворах Татарстана по программе «Наш двор» выполнены на 94%. При этом в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском и Ютазинском районах работы уже завершены. Еще в 11 районах их завершение планируется 30 августа, сообщила руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов» Арина Петрова.

По ее словам, в настоящее время также проводятся работы по освещению дворов в рамках запланированных объемов 2022 года. Средний процент их выполнения составляет 92%. Срок завершения работа по освещению — 15 сентября.

Петрова обратила внимание на то, что в ряде дворов опоры освещения установлены уже давно, но не подключены, что вызывает недовольство граждан. Также продолжаются работы по монтажу оборудования. При этом 70% оборудования уже установлено.

В Аксубаевском, Актанышском, Дрожжановском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Черемшанском и Ютазинском районах работы по установке оборудования завершены. Еще шесть муниципальных образованиязакончат этот вида работ к 30 августа. Кроме того, в 23 районах монтаж оборудования продлится до середины сентября.

Фото: соцсети

Напомним, 19 августа Арина Петрова рассказала в прямом эфире «Реального времени», что завершить все работы по программе «Наш двор» этом году хотят до Дня республики.

— У нас есть такой амбициозный план: до 30 августа завершить все работы. Возможно, оборудование у нас идет немного дольше, буквально, может быть, две недели, месяц. Мы понимаем, да, сначала дороги, потом оборудование, вот. Но всех гоним к этой дате, говорим, что никаких у нас не может быть других обстоятельств, поэтому очень надеемся на 30 августа, — сказала она.

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Максим Кокунин