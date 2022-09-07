В МИДе Латвии заявили, что запрет на въезд россиянам в страны Балтии вступит в силу через 10 дней

Запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. При этом окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Теперь россияне, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересечь внешнюю границу ЕС в странах Балтии, «будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница», пишет «Интерфакс».

В начале августа посольство Латвии в России сообщило о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Сообщалось, что исключение составят только похороны близкого родственника.



На этой неделе Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане страны столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Кроме того, усложнится получение многократных виз.



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Татьяна Леухина