Латвия сообщила о приостановке выдачи виз россиянам

Посольство Латвии в России сообщило о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Об этом сообщается в Twitter консульства.

Исключение составят только похороны близкого родственника.



Фото: pixabay.com

С 1 августа уже приостановлено действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Кроме того, ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине.

А директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. На этой неделе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу шенгена.

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Татьяна Леухина