Индустриальный парк «Лаишево» вошел в федеральный реестр Минпромторга России

Фото: пресс-служба "Иннополиса"

Индустриальный парк «Лаишево», находящийся в Особой экономической зоне «Иннополис», прошел проверку на соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр.

Вхождение в реестр позволит управляющей компании ОЭЗ «Иннополис» претендовать на возмещение затрат, понесенных при создании объектов инфраструктуры промышленного парка.

На территории промышленного парка разместятся компании, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

микро- и оптоэлектроника,

робототехника,

машиностроение,

приборостроение,

био- и медицинские технологии,

производство беспилотных летательных аппаратов,

иные технологии индустрии 4.0.

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

Общий объем заявленных внебюджетных инвестиций в проект (с 2022 по 2031 год) составит 2,5 млрд рублей, число создаваемых рабочих мест резидентов — 1 035 человек, а объем планируемых федеральных налогов резидентов — 5,1 млрд рублей.

Напомним, постановление о создании парка на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе республики в июле подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Площадь «Лаишево» — 116 га, а основное здание займет 8 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 800 млн рублей.

Стоит отметить, что компании-резиденты смогут воспользоваться как региональными льготами — УСН от 1%, льготные кредиты и субсидирование затрат по электричеству, так и федеральными налоговыми льготами (при получении статуса резидента ОЭЗ «Иннополис»): налог на прибыль от 2%; налог на транспорт, налог на имущество, налог на землю — 0 %.

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

В декабре 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» в эксплуатацию будет сдана первая очередь промышленного парка «Иннопарк». В нем смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

Индустриальный парк в сфере высоких технологий займет 4,9 га от площади города, а общая площадь здания составит 11,4 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в проект — 1,2 млрд рублей. В нем резиденты промышленного парка будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях.



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Максим Кокунин