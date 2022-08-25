В Верхнеуслонском районе Татарстана создадут технопарк в сфере высоких технологий
Кабинет министров Татарстана принял предложение о создании технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» в особой экономической зоне «Иннополис» в Верхнеуслонском районе. Соответствующее постановление подписал премьер-министром региона Алексей Песошин.
Управляющей компанией создаваемого парка станет АО «Иннополис Девелопмент». Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.
Ведомству необходимо внести из регионального бюджета средства на оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества в размере 100 тысяч рублей.
В июле стало известно о строительстве индустриального парка «Лаишево» на территории ОЭЗ «Иннополис». Управляющей компанией станет АО «Особая экономическая зона «Иннополис».
Еще ранее, 10 июня, сообщалось, что в 2022 году в строительство двух индустриальных парков в границах особой экономической зоны «Иннополис» инвестируют 2 млрд рублей. По его словам, объекты строятся в Верхнеуслонском и Лаишевском районах. Их общая площадь составит более 20 тыс. кв. метров. Работы планируется завершить в 2023 году.
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