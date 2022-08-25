«Иннополис» до конца 2022 года откроет на своей территории новый технопарк

Фото: пресс-служба "Иннополиса"

В декабре 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» в эксплуатацию будет сдана первая очередь промышленного парка «Иннопарк». В нем смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

Индустриальный парк в сфере высоких технологий займет 4,9 га от площади города, а общая площадь здания составит 11,4 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект — 1,2 млрд рублей. В нем резиденты промышленного парка будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях.

Отмечается, что обновленный IT-кластер станет полноценной инновационно-промышленной экосистемой, которая свяжет технологические стартапы, малые предприятия, крупный высокотехнологичный бизнес, исследовательские центры, а также инвестиционные фонды.

— Сейчас наблюдается большой всплеск компаний, которые будут разрабатывать отечественные, импортозамещающие продукты. Также есть нехватка центров, где можно производить инженерную часть в привязке к софтверной. Такое соседство индустриальных площадок и инновационных парков особой экономической зоны позволит объединить софтверные компании и промышленные предприятия в одном месте. Это станет еще одним инструментом для преодоления разрыва между научно-исследовательскими центрами, бизнесом и производством. Все наши усилия по созданию новых промышленных и инновационных площадок направлены на достижение одной цели: сократить путь от идеи до продукта, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«Иннополис» рассматривает несколько заявок на размещение в промышленном парке. Среди проектов:

производство промышленных роботов и робототехнической продукции

производство в сфере медицины

производство инновационных блочных конструкций для технологии 3D строительства быстровозводимых сооружений

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

В «Иннопарке» будут находиться 7 производственных помещений с независимыми системами инженерно-технического обеспечения и главного административно-бытового корпуса (АБК) с офисными и бытовыми помещениями. Общая площадь офисных помещений составит 480 кв. м, конгрессно-выставочного холла — 470 кв. м. Основную площадь займут производственные помещения.

Резиденты смогут привлекать исследовательские кадры университета, а также получать поддержку Recruitment Centre Innopolis в поиске специалистов. Кроме того, для резидентов станет доступно участие в корпоративном акселераторе ОЭЗ, который нацелен на поиск развитие и внедрение инновационных решений в корпорации. Также компании смогут претендовать на налоговые льготы: налог на прибыль составит 0% в первые 5 лет и 5% в следующие 5 лет. Налог на транспорт, землю и имущество в течение 10 лет составит 0%.

Напомним, сегодня утром стало известно, что кабинет министров Татарстана принял предложение о создании «ИнноПарка» в особой экономической зоне «Иннополис» в Верхнеуслонском районе. Соответствующее постановление подписал премьер-министром региона Алексей Песошин.

Управляющей компанией создаваемого парка станет АО «Иннополис Девелопмент». Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.



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Максим Кокунин