«Вкусная Казань»: гурманов столицы РТ ждут в Старо-Татарской слободе

В Старо-Татарской слободе стартовал национальный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Более 30 ведущих ресторанов представляют жителям и гостям города свои лучшие блюда. Казанцы смогут не только попробовать их, но и научиться готовить – участников фестиваля ожидает серия мастер-классов от именитых шеф-поваров.

Особенностью фестиваля станет голосование по разным номинациям за самое лучшее заведение. В специально оборудованном шатре, где будут проходить мастер-классы от шеф-поваров Казани, приготовят полбяную кашу с уткой, устроят шоу треугольников, сделают азотное мороженое. Из грузинской кухни здесь приготовят настоящие хинкали. Также посетители смогут побывать на мастер-классе вегетарианских блюд и блюд здорового образа жизни. В этом году в рамках «Вкусной Казани» на территории «Туган авылым» планируют приготовить самый длинный хворост.