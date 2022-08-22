Бюджет фестиваля «Вкусная Казань» вырос в 1,5 раза

Фото: Максим Платонов

В этом году на организацию и проведение фестиваля «Вкусная Казань» готовы потратить 5,36 миллиона рублей из городского бюджета. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021-м, выяснило «Реальное время».



Фестиваль продлится в столице Татарстана два дня. Одна из его целей — повышение туристической привлекательности Казани и увеличение туристического потока. Также мероприятие призвано содействовать повышению квалификации и конкурентоспособности работников туристской и ресторанной индустрий.

Площадку проведения фестиваля поделят на две зоны — национальную, где запланировано выступление коллективов и артистов в татарской тематике, и «стрит-фуд и кухни на колесах». Там можно будет послушать диджеев, кавер-группу и посмотреть на танцевальные коллективы.

Фото: realnoevremya.ru

Фестиваль «Вкусная Казань» изначально планировался на осень. Однако потом его решили перенести на август. Причину смены даты власти города не озвучили.

В прошлом году начальная цена контракта составляла 3,4 миллиона рублей. Контракт в итоге заключили с ОО «СК Хрисаор». Компания взяла за свои услуги 2,77 миллиона. Мероприятие проходило во второй половине сентября. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина