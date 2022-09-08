За все лето уровень безработицы в Татарстане ни разу не изменился в значении и составил 0,51%

В августе этого года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% (10 262 безработных). Таким образом, он остался на том же значении, что и в первые два летних месяца. Такие данные приводит Минтруд республики.



Больше всего безработных жителей зафиксировано в Агрызском районе. Уровень безработицы здесь составляет 0,73%. Второе и третье места в антитопе занимают Нижнекамский (0,68%) и Елабужский районы (0,67%).

Меньше всего безработных татарстанцев зарегистрировано в Высокогорском районе. Далее идут Верхнеуслонский и Тюлячинский муниципалитеты. У всех районов уровень безработицы стремится к нулю.

Казанский уровень безработицы в июле составил 0,62%. Город занял 4-е место в антирейтинге.

Фото: Минтруд РТ

Напомним, в конце августа сообщалось, что Татарстан попал на пятое место в рейтинге регионов России, лидирующих по рынку труда в 2021 году.

В этом году показатели по республике составили 76,9 балла (по итогам 2020 года — 72).

Возглавила рейтинг Москва — 97,2 балла, на втором месте Санкт-Петербург — 96,5, на третьем — Московская область — 86,5. Перед Татарстаном находится Ханты-Мансийский АО, набравший 77,6 балла. Последние места остались за Чечней (12,3), Тывой (8,6) и Ингушетий (7,1). Стоит отметить, что две последние набрали в 2021 году меньше баллов, чем в 2020 году.



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Максим Кокунин