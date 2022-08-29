Татарстан занял 5-е место в рейтинге регионов — лидеров по рынку труда в России

Татарстан попал на пятое место в рейтинге регионов России, лидирующих по рынку труда в 2021 году, сообщает «РИА Новости».

В этом году показатели по республике составили 76,9 балла (по итогам 2020 года -72).

Возглавила рейтинг Москва — 97,2 балла, на втором месте Санкт-Петербург — 96,5, на третьем — Московская область — 86,5. Перед Татарстаном находится Ханты-Мансийский АО, набравший 77,6 балла. Последние места остались за Чечней (12,3), Тывой (8,6) и Ингушетий (7,1). Стоит отметить, что две последние набрали в 2021 году меньше баллов, чем в 2020 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 4 августа сообщалось, что Татарстане уровень общей безработицы на 2,4% ниже, чем в среднем по России (4%).

Татарстан вошел в пятерку регионов России с наименьшим уровнем общей безработицы.

Текущая ситуация на рынке труда республики остается стабильной. В среднем за апрель — июнь 2022 года численность рабочей силы Татарстана в возрасте 15 лет и старше составила 2026,8 тысячи человек, из них 1978,2 тыс. человек были заняты в экономике и 48,6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.

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Максим Кокунин