Уровень безработицы в Татарстане за июль составил 0,51%

Уровень безработицы в республике в июле составил 0,51%. Это число равно июньским показателям, приводит данные Минтруд.

Больше всего безработных жителей зафиксировано в Пестречинском районе. Уровень безработицы здесь составляет 0,69%. Второе и третье места в анти-топе занимают Тюлячинский (0,68%) и Альметьевский районы (0,65%).

Фото: realnoevremya.ru

Меньше всего безработных татарстанцев зарегистрировано в Ютазинском районе. Далее идут Лаишевский и Мензелинский муниципалитеты. У всех районов уровень безработицы стремится к нулю.

Казанский уровень безработицы в июле составил 0,61%. Город занял 7-е место в антирейтинге.

Напомним, что в июле Татарстан вошел в пятерку регионов России с наименьшим уровнем безработицы. В республике он на 2,4% ниже, чем по стране.

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Елизавета Пуншева