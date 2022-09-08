В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов и гаражей — список

Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, автофургонов, а также гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

улица Адоратского, вблизи дома №1 — торговый объект;

улица Тансык, вблизи дома №5 — торговый объект;

улица Абсалямова, вблизи дома №37а — торговый объект;

улица Адоратского, вблизи дома №30 — торговый объект;

улица Белинского, вблизи дома №2б — торговый объект;

улица Декабристов, вблизи дома №85 — торговый киоск;

улица Ударная — П. Баранова — торговый объект;

улица Рихарда Зорге, вблизи дома №66 — автофургон;

улица Академика Парина, вблизи дома №6 — автофургон;

улица Протопопа Аввакума — торговый объект;

улица Татарстан, вблизи дома №72 — торговый объект;

улица Хади Такташа, вблизи дома №105 — торговый объект;

улица Хади Такташа, вблизи дома №79 — торговый объект;

улица Дементьева, вблизи дома №7б — торговый павильон;

улица Рихарда Зорге, вблизи дома №66 — автофургон;

улица Рихарда Зорге, вблизи дома №82 — автофургон;

проспект Победы, вблизи дома №21 — торговый объект;

улица Кул Гали, вблизи дома №32 — автофургон;

улица Абсалямова, вблизи дома №23 — торговый объект.

Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 8 по 12 сентября. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке с 13 сентября по 11 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах города будут снесены незаконно установленные гаражи по адресам:

улица Латыпова, д. 62;

улица Большая Красная, д. 57а;

улица Большая Красная, д. 57, 59;

улица Дубравная, д. 65, 47в;

улица Юлиуса Фучика, д. 4;

улица Рихарда Зорге, д. 97;

улица Академика Завойского, д. 8;

улица Академика Завойского, д. 22;

улица Хади Атласи, д. 16;

улица Военный Городок-2, д. 89, 117.

В августе мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.



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Максим Кокунин