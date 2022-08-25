В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов

Власти Казани указали снести еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города №33.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

Торговый объект вблизи дома №11б по ул.Меридианная

Автофургон вблизи дома №12 по ул.Адоратского,

Торговый киоск вблизи дома №8 по ул.Пионерская

Торговый киоск ул.Дорожная, кад.№16:50:250542:32

Торговый киоск ул.Дорожная, кад.№16:50:250542:32

Торговый объект ул.Декабристов, кад.№16:50:100419:4

Торговый объект ул.Декабристов, кад.№16:50:100419:59

Торговый объект ул.Татарстан, вблизи дома №52

Автофургон вблизи дома №2 по ул.Чехова

Торговый объект вблизи дома №10 по ул.Пионерская

Автофургон вблизи дома №88 по ул.Р.Зорге, вблизи дома №88

Торговый объект вблизи дома №75 по ул.Р.Зорге

Автофургон вблизи дома №8 по ул.Халезова

Торговый объект вблизи дома №2/19 по ул.Халезова

Торговый объект вблизи дома №45 по ул.Мира

Торговый киоск вблизи дома №78 по ул.Н.Ершова

Торговый объект вблизи дома №50Б по ул.Р.Зорге

Торговый объект вблизи дома №105б по ул.Ю.Фучика

Автофургон по ул.П.Аввакума

Собственники движимых объектов должны были добровольно их снести в период с 25 по 29 августа. Принудительный демонтаж пройдет с 30 августа по 27 ноября.



Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города есть также ряд объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу:

Металлические столбики, цепи, барьеры парковок вблизи домов №3,5 по ул.Восстания

Металлический контейнер вблизи дома №31 по ул.Вересаева

Металлические трубы с цепями вблизи домов №11,13 по ул.Восстания

Металлические столбики, цепи вблизи дома №66 по ул.Четаева

11 августа мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин