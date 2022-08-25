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В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов

10:49, 25.08.2022
В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани указали снести еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города №33.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

  • Торговый объект вблизи дома №11б по ул.Меридианная
  • Автофургон вблизи дома №12 по ул.Адоратского,
  • Торговый киоск вблизи дома №8 по ул.Пионерская
  • Торговый киоск ул.Дорожная, кад.№16:50:250542:32
  • Торговый киоск ул.Дорожная, кад.№16:50:250542:32
  • Торговый объект ул.Декабристов, кад.№16:50:100419:4
  • Торговый объект ул.Декабристов, кад.№16:50:100419:59
  • Торговый объект ул.Татарстан, вблизи дома №52
  • Автофургон вблизи дома №2 по ул.Чехова
  • Торговый объект вблизи дома №10 по ул.Пионерская
  • Автофургон вблизи дома №88 по ул.Р.Зорге, вблизи дома №88
  • Торговый объект вблизи дома №75 по ул.Р.Зорге
  • Автофургон вблизи дома №8 по ул.Халезова
  • Торговый объект вблизи дома №2/19 по ул.Халезова
  • Торговый объект вблизи дома №45 по ул.Мира
  • Торговый киоск вблизи дома №78 по ул.Н.Ершова
  • Торговый объект вблизи дома №50Б по ул.Р.Зорге
  • Торговый объект вблизи дома №105б по ул.Ю.Фучика
  • Автофургон по ул.П.Аввакума

Собственники движимых объектов должны были добровольно их снести в период с 25 по 29 августа. Принудительный демонтаж пройдет с 30 августа по 27 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города есть также ряд объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу:

  • Металлические столбики, цепи, барьеры парковок вблизи домов №3,5 по ул.Восстания
  • Металлический контейнер вблизи дома №31 по ул.Вересаева
  • Металлические трубы с цепями вблизи домов №11,13 по ул.Восстания
  • Металлические столбики, цепи вблизи дома №66 по ул.Четаева

11 августа мэрия Казани также публиковала очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества — список.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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