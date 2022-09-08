Главное о коронавирусе на 8 сентября: три сценария текущей волны в России, смертность в мире снизилась на 80%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане число новых случаев перевалило за 600

За последние сутки в Татарстане выявлено 630 случаев заражения коронавирусом. На 8 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 161 438. Выздоровели за весь период 151 862 человека, за минувшие сутки — 282. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — двое. Госпитализировали еще 74 человек.

Нынешняя волна коронавируса в России может завершиться как в сентябре, так и в ноябре

За последние сутки в России выявили 50 618 новых случаев коронавируса, выздоровели 50 293 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 908 189 человек, а выздоровевших — до 18 926 609. За сутки болезнь унесла жизни 93 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 385 069 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня проведено свыше 308 млн тестов на коронавирус, в том числе 246 тысяч за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 300 человек.

Нейросеть ETNA рассчитала ориентировочные сроки окончания шестой волны коронавируса в России, пик которой наблюдается сейчас — в таком случае окончания этой волны можно ожидать 3—9 октября. Согласно оптимистичному сценарию, спад будет более значительным и быстрым и завершится 10—15 сентября. Согласно пессимистичному прогнозу, пик придется на 27 сентября — 2 октября с завершением в ноябре.

Фото: Максим Платонов

Обращаемость жителей Алтайского края в поликлиники выросла в три раза на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, в целом ситуация с COVID-19 в крае оценивается как нестабильная.

В Санкт-Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19 еще на 60 мест. Теперь в работе с инфекционными больными остаются более 2,7 тыс. коек.

ВОЗ: «Пандемия все еще не закончилась, она развивается»

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 606 889 445 раз, 6 507 980 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 020 855). На второй строчке — Индия (44 478 636), на третьей — Франция (34 859 956), на четвертой — Бразилия (34 477 539), на пятой — Германия (32 386 089).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 048 989). За ними следуют Бразилия (684 425), Индия (528 090), Россия (377 180, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 652).



За время пандемии было сделано 12 182 871 036 инъекций вакцин против коронавируса.

С 29 августа по 4 сентября коронавирусом заразились почти 4,2 млн человек, более 13 тыс. умерли — это на 12% и 5% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В МИД ДНР сообщили, что ситуация с коронавирусом мешает открытию диппредставительства республики в КНДР. Тем не менее контакты с Северной Кореей не прекращаются, сообщила глава ведомства Наталья Никонорова.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса существенно снизились с начала года: «Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире снижается, уровень еженедельной смертности с февраля упал на 80%, однако нет гарантий, что данная тенденция в будущем продолжится. Пандемия все еще не закончилась, она развивается».

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Он же отметил, что на прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды умирал один человек.

Страны Евросоюза начали получать вакцины против новых штаммов коронавируса. По некоторым прогнозам, новая волна может начаться в Европе в ближайшие месяцы.

В Пекине ужесточили меры по профилактике коронавируса в преддверии трехдневного Праздника середины осени (10—12 сентября). Власти распространили в соцсетях уведомление, в котором потребовали соблюдать правило «трех нет» — то есть местные жители при возвращении из поездок за пределы Пекина должны воздержаться от посещения ресторанов и кафе, участия в собраниях и пребывания в местах скопления людей.

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По меньшей мере 45 авиакомпаний отказываются от планов восстановить прямые полеты в Гонконг из-за сохраняющихся карантинных ограничений по коронавирусу и отсутствия ясности относительно их отмены в перспективе. Среди таковых и российский «Аэрофлот».

Дарья Пинегина