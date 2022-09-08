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Казанские перевозчики получат субсидии на лизинговые платежи за автобусы

09:48, 08.09.2022
Казанские перевозчики получат субсидии на лизинговые платежи за автобусы
Фото: Казани Антон Журавлев

Власти Казани субсидируют из муниципального бюджета автотранспортным предприятиям лизинговые платежи по договорам финансовой аренды автобусов, заключенным в период 2020-2021 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться перевозчикам, прошедшим отбор конкурсной комиссии. Для участия в нем необходимо отправить заявку с соблюдением некоторых требований. Среди них:

  • Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов;
  • Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Казани субсидий;
  • Не является иностранным юридическим лицом.

Каждый участник вправе подать одну заявку на участие в отборе.

В состав комиссии вошли:

  • Председатель комиссии — заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли;
  • Заместитель председателя комиссии — председатель Комитета по транспорту;
  • Секретарь комиссии — начальник финансового отдела Комитета по транспорту;
  • Первый заместитель начальника правового управления Аппарата исполкома;
  • Заместитель начальника Финансового управления;
  • Заместитель председателя Комитета по транспорту, курирующий вопросы экономики;
  • Заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома, курирующий вопросы работы автомобильного, наземного электрического транспорта, метрополитена;
  • Начальник отдела автомобильного транспорта Комитета по транспорту;
  • Начальник отдела метрополитена и наземного электрического транспорта Комитета по транспорту;
  • Начальник отдела программ развития городского пассажирского транспорта Комитета по транспорту.
Фото: Комитета по транспорту

Напомним, в июне Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подготовило проект документа о признании утратившим силу постановления Кабмина республики о порядке предоставления субсидии АО «Социальная карта» и ОАО «Транспортная карта» на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

— На сегодняшний день указанные обязательства Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан исполнены в полном объеме. В связи с чем целесообразно вышеуказанное постановление признать утратившим силу, — говорится в описании проекта постановления Кабмина региона.

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Максим Кокунин
ЭкономикаБюджетОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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