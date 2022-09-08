Казанские перевозчики получат субсидии на лизинговые платежи за автобусы

Фото: Казани Антон Журавлев

Власти Казани субсидируют из муниципального бюджета автотранспортным предприятиям лизинговые платежи по договорам финансовой аренды автобусов, заключенным в период 2020-2021 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, субсидии будут предоставляться перевозчикам, прошедшим отбор конкурсной комиссии. Для участия в нем необходимо отправить заявку с соблюдением некоторых требований. Среди них:

Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов;

Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Казани субсидий;

Не является иностранным юридическим лицом.

Каждый участник вправе подать одну заявку на участие в отборе.

В состав комиссии вошли:

Председатель комиссии — заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли;

Заместитель председателя комиссии — председатель Комитета по транспорту;

Секретарь комиссии — начальник финансового отдела Комитета по транспорту;

Первый заместитель начальника правового управления Аппарата исполкома;

Заместитель начальника Финансового управления;

Заместитель председателя Комитета по транспорту, курирующий вопросы экономики;

Заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома, курирующий вопросы работы автомобильного, наземного электрического транспорта, метрополитена;

Начальник отдела автомобильного транспорта Комитета по транспорту;

Начальник отдела метрополитена и наземного электрического транспорта Комитета по транспорту;

Начальник отдела программ развития городского пассажирского транспорта Комитета по транспорту.

Фото: Комитета по транспорту

Напомним, в июне Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подготовило проект документа о признании утратившим силу постановления Кабмина республики о порядке предоставления субсидии АО «Социальная карта» и ОАО «Транспортная карта» на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

— На сегодняшний день указанные обязательства Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан исполнены в полном объеме. В связи с чем целесообразно вышеуказанное постановление признать утратившим силу, — говорится в описании проекта постановления Кабмина региона.

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Максим Кокунин