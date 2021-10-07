Казанские перевозчики получат субсидии на лизинговые платежи за газомоторные автобусы

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани решили субсидировать из муниципального бюджета автотранспортным предприятиям лизинговые платежи за газомоторные автобусы, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Претендовать на субсидию может перевозчик, выполняющий по муниципальному контракту регулярные перевозки пассажиров по городу на автобусах, приобретенных по договорам финансовой аренды в рамках нацпроекта. Кроме того, у него должны отсутствовать задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т.п.

Перевозчик может получить субсидию при условии, что договор лизинга автобуса заключен в 2020—2021 годах. Кроме того, подвижной состав большого класса должен быть оборудован средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

Показателем результативности использования субсидии является надежность транспортного обслуживания при осуществлении перевозок пассажиров и багажа за 2021 год.

Напомним, в августе в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Они уже вышли на городские маршруты.



Татьяна Демина