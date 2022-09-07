В казанском парке Победы прошел митинг в поддержку СВО — видео
В казанском парке Победы сегодня прошел митинг в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Собравшиеся на митинге предложили создать Комитет по поддержке военной операции. В него должны войти представители общественных организаций.
Подробнее о том, как проходил митинг в Казани — в фото и видеорепортаже «Реального времени».
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