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В казанском парке Победы прошел митинг в поддержку СВО — видео

23:34, 07.09.2022
В казанском парке Победы прошел митинг в поддержку СВО — видео
Фото: realnoevremya.ru

В казанском парке Победы сегодня прошел митинг в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Собравшиеся на митинге предложили создать Комитет по поддержке военной операции. В него должны войти представители общественных организаций.

Подробнее о том, как проходил митинг в Казани — в фото и видеорепортаже «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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