«Народ нашей республики горячо болеет за наших воинов»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО

Сегодня в Парке Победы у мемориала Воинам- интернационалистам прошел согласованный митинг в поддержку Вооруженных Сил РФ и союзных сил ЛНР и ДНР, а также специальной военной операции на территории Украины, организованный Татарстанским республиканским отделением компартии "Коммунисты России" при поддержке парламентской партии ЛДПР и патриотических общественных организаций.
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