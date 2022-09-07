«Народ нашей республики горячо болеет за наших воинов»: в Казани прошел митинг в поддержку СВО

20:03, 07.09.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Парке Победы у мемориала Воинам- интернационалистам прошел согласованный митинг в поддержку Вооруженных Сил РФ и союзных сил ЛНР и ДНР, а также специальной военной операции на территории Украины, организованный Татарстанским республиканским отделением компартии "Коммунисты России" при поддержке парламентской партии ЛДПР и патриотических общественных организаций.


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