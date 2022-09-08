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Из Бегишево будут летать новые рейсы в Минеральные Воды

02:32, 08.09.2022
Из Бегишево будут летать новые рейсы в Минеральные Воды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 21 сентября из международного аэропорта «Бегишево» им. Н.В. Лемаева запускаются авиарейсы в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

С 21 сентября по 26 октября этого года перелеты будут осуществляться один раз, а со 2 ноября по 22 марта 2023 годы рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В августе аэропорт «Бегишево» встретил первый рейс из Тобольска. Прямые рейсы выполняются еженедельно по четвергам.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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