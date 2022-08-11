Аэропорт «Бегишево» встретил первый рейс из Тобольска

Фото: Александр Ильин

Новые возможности для туризма

Сегодня утром авиакомпания «ЮВТ Аэро» совершила первый рейс по маршруту Тобольск — Нижнекамск. В международном аэропорту «Бегишево» его встретили традиционной водяной аркой. А первому зарегистрированному пассажиру вручили сертификат на бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании на два лица до конца года.

Им оказался житель Сургута Александр Ложкин, который впервые прилетел в Нижнекамск.

— Никогда прежде не летал в этом направлении. Очень удобный маршрут. Думаю, что рейс будет пользоваться популярностью. Многие сюда по вахте летают. Плюс в Татарстане красиво, есть на что посмотреть, — поделился впечатлениями Александр. — Честно, не ожидал такого сюрприза. Очень приятно, и встретили радушно. Пока еще не думал, куда можно потратить сертификат.

Генеральный директор аэропорта «Бегишево» Андрей Парфененко отметил, открытие субсидируемых рейсов в Тобольск стало возможным благодаря участию и всесторонней поддержке Минтранса РТ.

— Сегодняшнее мероприятие — знаковое событие, как для аэропорта «Бегишево», так и для жителей городов Закамья. Уверен, что данное направление будет иметь высокие перспективы. «Северные» рейсы востребованы среди нефтяников Татарстана, а с учетом низкого субсидируемого тарифа воспользоваться перелетами смогут и пассажиры, желающие познакомиться с богатым туристическим потенциалом Тобольска, — сказал Андрей Парфененко.

Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина также оценила удобство нового маршрута и отметила, что подобные рейсы будут способствовать расширению возможностей для молодых специалистов.

— Мы очень рады, что открываются подобные рейсы, так как контакты между предприятиями компании СИБУР из разных городов России становятся с каждым месяцем все теснее. Работники ездят в командировки, чтобы обменяться опытом и изучать новые технологии, посещают корпоративные форумы, спортивные соревнования и молодежные сборы, — говорит Эльвира Долотказина.

По ее словам, подобные рейсы в Тобольск важны в том числе и с целью повышения квалификации работников компании. Именно в Тобольске находится крупнейшее и современнейшее полимерное производство — «ЗапСибНефтехим». Комплекс, который является площадкой как для научных разработок, так и для освоения новых технологий.

— СИБУР, как большая компания с целой сетью предприятий и с новыми уникальными проектами, дает молодым специалистам широчайшие возможности для построения быстрой карьеры. И тому есть тысячи примеров. При этом наша задача состоит еще и в том, чтобы не просто найти новое перспективное место, но и предоставить для работника удобную логистику. Чтобы он всегда мог приехать на малую родину и, например, навестить родителей, — добавляет Долотказина.

Кроме того, с новым рейсом открываются и новые возможности для туризма. Тюменская область встречает гостей множеством интересных мест и достопримечательностей. Здесь можно рассмотреть карты Сибири Семена Ремезова — строителя Тобольского кремля, художника и картографа Сибири, попробовать настоящие сибирские пельмени со щукой и вареники с брусникой, посмотреть, где хранили сибирский ясак, полюбоваться муралами на заводе «ЗапСибНефтехим», а также побывать в тюремном замке и сфотографироваться на тюремных шконках Достоевского и Короленко.

Полеты в жемчужину Сибири

Прямые рейсы по маршруту Нижнекамск — Тобольск — Нижнекамск будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Вылетать из Бегишево самолеты будут в 10.15, из аэропорта Тобольска имени Ремезова — в 9.20. Время в пути составит 1 час 55 минут.

На маршруте будут задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек. Прямые рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам.

Также в жемчужину Сибири можно улететь из Казани. Прямые авиарейсы были запущены еще в мае. Самолеты летают два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Полеты также выполняются на самолете Bombardier CRJ-200.

Стоит отметить, что аэропорт «Ремезов», построенный в рекордно короткие сроки — 2 года — в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, стал новым драйвером развития экономики и туризма в регионе. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ремезов» составляет 2,4 км, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus A320/321, SSJ-100.

Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. Что немаловажно — 90% материалов, использованных для оформления интерьера аэровокзального комплекса, состоит из полимеров, производимых компанией СИБУР.

В рамках национальной отраслевой премии «Воздушные ворота России» аэропорт «Ремезов» был признан лучшим инвестиционным проектом года.

Люция Кашапова, фото: Александр Ильин