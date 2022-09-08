В некоторых сферах в Татарстане упала конкуренция за рабочие места

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снизился уровень профессиональной конкуренции за последние месяцы. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

Уровень профессиональной конкуренции — это количество активных резюме на одну вакансию. С его помощью выясняют, в каких сферах соискателям тяжелее всего искать работу из-за высокой конкуренции и наоборот, в каких областях наблюдается нехватка рабочих мест. Комфортным для трудового рынка принято считать 5—6 резюме на вакансию.

Сейчас в Татарстане средний показатель равен 4,7 резюме на предложение о работе, весной этого года он составлял 5,3 резюме на вакансию.

Фото: Максим Платонов (архив)

В области «Административного персонала» уровень конкуренции упал на 2 единицы (с 7,2 в апреле этого года до 5,2 в августе). В сфере рекламы, PR и маркетинга — на 1,9 (с 5,2 до 3,3 резюме на вакансию) и в профобласти «Управление персоналом» — на 1,7 (с 6,6 до 4,9).

В области «Юриспруденция» уровень профконкуренции поднялся до 6,2 резюме на вакансию (в апреле он был равен 5,1). Прирост произошел и в сфере страхования — с 2,4 до 3,5 резюме на вакансию. Аналогично выросла и профконкуренция в ИТ-сфере — с 2,7 до 3,3 резюме на вакансию.

В ряде сфер в регионе все еще сохраняется дефицит кадров. Острее всего он ощущается среди рабочего персонала — менее одного резюме на вакансию, а также в сфере медицины, фармацевтики, сфере продаж, в строительной сфере, добывающей отрасли и автобизнесе — на одну вакансию приходится менее 2 резюме.



Ранее исследование, проведенное в августе, показало, что в Татарстане за 5 лет усилился дефицит кадров в строительной сфере. В 2018 году уровень hh.индекса (соотношение резюме на одну вакансию) в республике составлял 3,8. А уже в 2022 году этот показатель достиг 1,2, разница составила 2,6 процентного пункта.



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Илина Хакимова