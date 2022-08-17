Исследование: в Татарстане за пять лет увеличился дефицит кадров в строительной сфере

В Татарстане за пять лет усилился дефицит кадров в строительной сфере. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

В 2018 году уровень hh.индекса (соотношение резюме на одну вакансию) в Татарстане составлял 3,8. А уже в 2022 году этот показатель достиг 1,2, разница составила 2,6 процентного пункта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты сервиса отметили, что за последние пять лет в строительной отрасли наблюдалась неоднородная динамика уровня профессиональной конкуренции — с комфортных показателей в 5—6 резюме на вакансию он снизился до дефицитных значений. В январе 2018 года на одну вакансию в сфере в целом по России приходилось четыре резюме, это на 2,8 процентного пункта выше, чем в июле текущего года.

В мае текущего года в Казани на 18% увеличилось число открытых вакансий в сфере строительства. На стройки искали квалифицированных специалистов и разнорабочих.



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Татьяна Леухина