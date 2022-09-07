В России за неделю подорожали яйца на 1,13%

В России цены на яйца с 30 августа по 5 сентября повысились на 1,13%. Об этом сообщает Росстат.



По сравнению с предыдущей неделей темпы роста цен ускорились более чем в два раза. Тогда они составляли 0,5%.

Также выросли в цене овощные консервы для детского питания (+0,87%), чай (+0,36%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,26%), мороженая рыба (+0,22%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,17%), сливочное масло (+0,16%). Свинина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин, творог, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,1%.



За период с 30 августа по 5 сентября снизились цены на пшено — на 0,9%, гречневую крупу — на 0,7%, мясо кур — на 0,4%, сычужные сыры — на 0,3%, пастеризованное молоко, рис, вермишель — на 0,2%, стерилизованное молоко, сметану, сахар-песок — на 0,1%.

Ранее Росстат сообщил, что индекс потребительских цен на товары и услуги в Татарстане относительно декабря 2021 года вырос на 11,5%.



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Татьяна Леухина