В Татарстане индекс потребительских цен увеличился на 11,5% относительно прошлого года

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Татарстане относительно декабря 2021 года вырос на 11,5%. Такие данные предоставляет Росстат.

При этом, индекс потребительских цен на продовольственные товары относительно того же периода вырос на 12,4%. Что касается непродовольственных товаров — индекс увеличился на 12,1%, а на услуги — на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, относительно прошлого месяца, в июле общий индекс упал на 0,8%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары снизился на 1,1%, на непродовольственные — на 0,7%, а на услуги это значение выросло на 2,1%.

В июне средняя заработная плата в Татарстане составила 53,5 тысяч рублей. Это значение превышает прошлогоднее на 18,5%.

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Елизавета Пуншева