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В Казани вечером перед мостом Миллениум образовалась почти двухкилометровая пробка

20:21, 02.08.2022
В Казани вечером перед мостом Миллениум образовалась почти двухкилометровая пробка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани второй вечер подряд затруднено движение перед мостом Миллениумом по улице Фатыха Амирхана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор растянулся почти на два километра. Движение затруднено от начала моста до «Леруа Мерлен». Это связано с дорожными работами.

Фото: скриншот

Вчера вечером движение на этом участке также остановилось из-за дорожных работ. Сегодня в мэрии города предупредили об ограничении движения с 3 по 10 августа на участке от ул. Вишневского до ул. Амирхана. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы будут проводить в ночное время — с 20.00 до 05.00.

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Татьяна Леухина
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