В казанском «Салават купере» состоялось заселение соципотечных домов — ключи от квартир получили 228 семей

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Сегодня в ЖК «Сандугач», расположенном в районе «Салават купере» в Казани, состоялось вручение ключей будущим жильцам новостроек — 228 семьям. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте Татарстана.

Ключи получили граждане, которые будут проживать в домах №2-5-1 (ул. М. Гареева, 3), №2-5-2 (ул. М. Гареева, 3б) и №2-5-3 (ул. М. Гареева, 3а). Дома возвели за счет инвестиций фонда. В них будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, а также дети-сироты.

В 72-квартирном доме №2-5-1 девять жилых этажей, два подъезда. Общая площадь квартир (36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных) составляет 4,8 тыс. кв. м.

Одноподъездные дома №2-5-2 и №2-5-3 также имеют девять жилых этажей, в каждом из них по 108 квартир (54 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 9 трехкомнатных). Общая площадь квартир в каждом из домов составляет 5 тыс. кв. м.

Уточняется, что квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

— ЖК «Сандугач» будет состоять из 18 жилых домов в общей сложности на 1 716 квартир. Первые девять домов комплекса на 576 квартир были заселены в первом полугодии текущего года. Сегодня начинаем выдавать ключи жильцам трех домов пятого пускового комплекса. Остальные шесть домов «Сандугач» также достроены и будут заселены до конца года, — рассказал исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

Кроме этого, в ЖК будут оборудованы «дворы без машин», а внутри них разместятся игровая, спортивная и зеленая зоны. Отмечается, что шумные зоны отдыха будут вынесены за пределы дворов на пешеходный бульвар длиной 400 метров.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Напомним, в начале мая в «Салават купере» также состоялось торжественное заселение трех соципотечных домов в жилом комплексе «Сандугач»: №2-4-1 (ул. М. Гареева, 5), №2-4-2 (ул. М. Гареева, 5б) и №2-4-3 (ул. М. Гареева, 5а).



Кроме того, в середине апреля в казанских Дербышках торжественно заселили 62-квартирный дом №2а по ул. Стадионной. В нем будут проживать работники ведущего оптического центра России — АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики». Фоторепортаж с заселения можно посмотреть здесь.



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Максим Кокунин