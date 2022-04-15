С новосельем: 62 квартиры для работников института оптики

17:13, 15.04.2022 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в поселке Дербышки города Казани торжественно заселили 62-квартирный дом № 2А по ул. Стадионная. В новостройке, возведенной за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ в рамках программы социальной ипотеки, будут проживать работники ведущего оптического центра России — АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики».


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