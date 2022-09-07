В Казани на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда изменилась схема движения транспорта

В Казани на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда изменилась схема движения транспорта. Решение было принято ГИБДД МВД по Татарстану и исполкомом для обеспечения безопасности и ликвидации аварийно-опасного участка дороги, сообщает мэрия города.

Отмечается, что, по данным Госавтоинспекции, данный перекресток являлся местом концентрации ДТП — за последние три года на нем зарегистрировано 15 аварий, в которых 11 человек получили травмы.

Фото: kzn.ru

Теперь, двигаясь по Фермерскому шоссе в сторону магистрали 100-летия ТАССР, водители не смогут подняться прямо на Оренбургский проезд. Для этого нужно проехать по самому шоссе около 300 метров до специально построенной петли, развернуться и после повернуть направо на Оренбургский проезд.

Вместе с этим для удобства была расширена проезжая часть Фермского шоссе, обновлено асфальтовое покрытие, проведено освещение, установлены шумозащитные экраны, а также нанесена разметка.

Фото: kzn.ru

Напомним, в конце августа на улице Меховщиков в тестовом режиме открыли движение по новому участку Большого Казанского кольца. Его запустили на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. По прежнему маршруту возобновилось курсирование автобусов №31.

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Максим Кокунин