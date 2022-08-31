На новом участке Большого Казанского кольца открылось движение

На улице Меховщиков в тестовом режиме открыли движение по новому участку Большого Казанского кольца. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Движение запустили на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. По прежнему маршруту возобновилось курсирование автобусов №31.

О планах по открытию движения стало известно накануне. Обновленная дорога протяженностью 1,7 км расширена до четырех полос. На ней установлены светофоры, покрашена разметка, для пешеходов организованы тротуары.

Фото: kzn.ru

Работы на участке начались в конце прошлого года. За это время перенесены инженерные сети, заменена и переустроена ливневая канализация, построенная еще в 1935 году.

В июле «Реальное время» выяснило, что на восстановление изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности на участке Большого Казанского кольца направят 249,6 миллиона рублей. Речь идет об участке от ул. Сафиуллина до Оренбургского тракта в Приволжском районе.



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Максим Кокунин