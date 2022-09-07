Параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

Фото: Максим Платонов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта в стране будет продлен на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение уже подготовлено и пока речь идет только о продлении на следующий год. Говоря о том, в каком формате будет действовать этот механизм, он отметил, что это зависит от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе сообщалось, что в России могут продлить параллельный импорт на 2023 год, так как без него розничный рынок может столкнуться с нехваткой товаров в отдельных категориях. Соответствующее письмо в Минпромторг готовит Ассоциация компаний интернет-торговли (объединение Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети).

— Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры, — рассказал президент АКИТ Артем Соколов.



Напомним, параллельный импорт легализован в России до конца этого года, однако список брендов ограничен.

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Максим Кокунин