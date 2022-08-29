Параллельный импорт в России могут продлить на 2023 год

Фото: Максим Платонов

В России могут продлить параллельный импорт на 2023 год, так как без него розничный рынок может столкнуться с нехваткой товаров на отдельные категории. Соответствующее письмо в Минпромторг готовит Ассоциация компаний интернет-торговли (объединение Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети), сообщают «Известия», ссылаясь на президента АКИТ Артема Соколова.

— Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры, — сказал он.

По словам Соколова, из-за отмены параллельного импорта пропадут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. В следствии этого возрастут риски того, что потребитель будет покупать контрафакт, но по более высокой цене. В свою очередь в Минпромторге заявили, что рассмотрят данное предложение, когда оно будет получено.

Напомним, параллельный импорт легализован в России до конца этого года, однако список брендов ограничен.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 августа сообщалось, что поставщики электронной техники опасаются, что продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта с началом сезонного спроса в августе.



Дистрибуторы и ретейлеры утверждают, что продавцы в ЕАЭС отгружают в Россию по параллельному импорту излишки. Отказы могут начаться из-за дефицита. Сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно было бы без проблем отправить в Россию.

Отмечается, что посредники из третьих стран поднимают цены на электронику, поскольку ожидают, что российский дистрибутор «купит все что угодно». Эксперты сомневаются в возможном дефиците электроники в России, но допускают вероятность, что в магазинах не будут представлены отдельные премиальные бренды.

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Максим Кокунин