Презентация Aurus Komendant состоится 29 сентября

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что внедорожник Aurus Komendant будет представлен 29 сентября в Москве на ВДНХ, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в августе сообщалось, что Aurus не планирует проводить презентацию своего внедорожника Komendant на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке.



— Детальную информацию, включающую в себя город и площадку проведения премьеры, компания сообщит общественности позднее, — сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что выпуск новой модели требует существенной подготовительной работы. Серийное производство люксовых автомобилей Aurus планируют запустить до конца 2022 года.



Фото: Максим Платонов

В июле стало известно, что производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant.

В конце мая на ОЭЗ «Алабуга» сообщили, что на предприятии по выпуску люксовых автомобилей Aurus нет дефицита запасных частей и комплектующих. В самой компании «Реальному времени» рассказывали, что премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года. Санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин