Aurus не планирует презентовать внедорожник Komendant на ВЭФ-2022
Aurus не планирует проводить презентацию внедорожника Komendant на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщает ТАСС.
— Детальную информацию, включающую в себя город и площадку проведения премьеры, компания сообщит общественности позднее, — сообщили в пресс-службе компании.
В компании подчеркнули, что выпуск новой модели требует существенной подготовительной работы. Серийное производство люксовых автомобилей Aurus планируют запустить до конца 2022 года.
В июле сообщалось, что производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant.
В конце мая на ОЭЗ «Алабуга» сообщили, что на предприятии по выпуску люксовых автомобилей Aurus нет дефицита запасных частей и комплектующих. В самой компании «Реальному времени» рассказывали, что премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года. Санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей.
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