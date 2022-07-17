В Татарстане Aurus готовится к серийному производству внедорожников Komendant

В Татарстане производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant. Об этом сообщает пресс-служба Aurus.

Там уточнили, что завод в Елабуге работает в штатном режиме, на производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant, пишет «Газета.Ru».

Фото: Максим Платонов

В конце мая на ОЭЗ «Алабуга» сообщили, что на предприятии по выпуску люксовых автомобилей Aurus нет дефицита запасных частей и комплектующих. В самой компании «Реальному времени» рассказывали, что премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года. Санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей.



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Татьяна Леухина