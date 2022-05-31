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ОЭЗ «Алабуга»: дефицита запасных частей и комплектующих для автомобилей Aurus нет

20:21, 31.05.2022
ОЭЗ «Алабуга»: дефицита запасных частей и комплектующих для автомобилей Aurus нет
Фото: Максим Платонов

На предприятии по выпуску люксовых автомобилей Aurus нет дефицита запасных частей и комплектующих. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», где располагается производство

Там отметили, что порядка 60% компонентов являются российскими.

— Впереди нас ждут времена, когда все составные части автомобиля должны быть на 100% локализованы в нашей стране, — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев на торжественной церемонии, которая посвящена открытию производства Aurus, которое произошло год назад. В открытии по видеосвязи, напомним, принял участие президент России Владимир Путин.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в пресс-службе компании «Реальному времени» сообщили, что санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей. Однако о количестве выпущенных и проданных машин говорить не стали.

— Производственные мощности «Аурус» в Татарстане не остановлены, операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме, — заявил производитель.

Там отметили, что сейчас Aurus выпускает только автомобили модели Senat, а до конца года могут появиться внедорожники Aurus Komendant.

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